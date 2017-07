Partij voor de Dieren brandt zich toch maar niet aan bitterballenmotie

(Foto: Marijke Blazer/Flickr CC)

De Partij van de Dieren in Groningen heeft besloten de 'bitterballenmotie' niet in te dienen tijdens het voorjaarsdebat van woensdag. De motie was al rondgestuurd naar de overige partijen, maar is toch ingetrokken.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

In de motie staat dat hapjes bij gemeentelijke bijeenkomsten voor de helft uit vegetarische lekkernijen moeten bestaan. De motie is vergelijkbaar met de bitterballenmotie die in de Utrechtse gemeenteraad is ingediend. Die is daar overigens niet aangenomen.



Staan achter de strekking

'Ook al staan wij achter de strekking van de motie, we gaan hem toch niet indienen', laat PvdD-fractievoorzitter Gerjan Kelder weten. 'Als wij merken dat tijdens een gemeentebijeenkomst te weinig vegetarisch eten aanwezig is, dan zijn we doorgaans mondig genoeg om dit te melden. We vragen dan of de cateraar daar volgende keer meer rekening mee kan houden.'



Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de partij een dergelijke motie indient. 'Dat was met wisselend succes, maar het gaat ons ook om de signaalfunctie en het aanwakkeren van de discussie.'