Raad Stad schrikt niet van rapport over aardwarmte

(Foto: RTV Noord)

De gemeenteraad van Groningen blijft achter het aardwarmteproject op Zernike staan.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

Dat blijkt uit het spoeddebat dat door zeven partijen was aangevraagd, nadat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met een kritisch rapport kwam over dit soort projecten in aardbevingsgebied. Vrijwel de hele raad sprak woensdag uit juist heel tevreden te zijn over de manier waarop het college omgaat met de veiligheidsrisico's.



'Niet netjes en niet gepast'

Verbazing was er dan ook over het rapport van SodM. Vooral de timing - een jaar nadat de raad besloot in te stemmen met het aardwarmteproject- snappen raadsleden niet. PvdA-raadslid Jan-Pieter Loopstra: 'Het college heeft juist zorgvuldig gehandeld in aanloop naar dit besluit. Wij vinden de handelswijze van het SodM niet netjes en niet gepast.'



VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge: 'Het is bijzonder dat het SodM nu ineens met dit rapport komt, terwijl ze aan tafel zaten bij de voorbereidingen.' ChristenUnie-fractievoorzitter Inge Jongman: 'Het voelt alsof mijn aannemer bij de bouw van mijn huis ineens zegt: oh nee, heien kan toch niet.'

Gevolgen?

Ondanks de onvrede over het moment waarop het SodM met het rapport komt, wil de raad wel weten wat de gevolgen zijn voor het project. Het staatstoezicht vindt immers als toezichthouder dat terughoudendheid geboden is met aardwarmteprojecten in gaswinningsgebied vanwege het risico op aardbevingen. Binnenkort oordeelt het SodM bovendien over verlenging van de vergunning. Experts kijken nog een keer nadrukkelijk naar alle mogelijke risico's.



Vertraging

Wethouder Gijsbertsen antwoordde dat het project er vertraging door oploopt. Dit komt doordat de gunning van de werkzaamheden voor de eerste boring nu onder de voorwaarde gaat, dat de uitkomst van het gesprek met SodM gunstig is. Dat gesprek is in augustus. Reden is dat de gemeente geen miljoenen wil uitgeven voordat 'het comfort' er is dat SodM erachter staat. De vertraging zal wel geld kosten, maar hij kan de kosten nog niet inschatten.



Veiligheid gegarandeerd

Verder herhaalde Gijsbertsen wat hij direct na het verschijnen van het rapport ook al zei. Er staan volgens hem geen verontrustende nieuwe inhoudelijke dingen in. Het SodM is vanaf het begin betrokken bij de Groningse plannen. De veiligheid is gegarandeerd doordat er een systeem is ontwikkeld dat de kleinste trilling direct ontdekt, nog voordat het tot een beving komt. Dat systeem helpt ook bij een eventueel conflict met de NAM over de oorzaak van de trilling.



De raad besloot tijdens het debat dat het college elk resultaat moet melden voordat een volgende stap in het project gezet mag worden.