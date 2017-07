'Digitaal monument' voor gesloopte panden in aardbevingsgebied

'Het Verdwenen Groningen.' Onder die titel gaat het Dagblad van het Noorden in een digitale database vastleggen, welke panden er in Groningen zijn gesloopt als gevolg van de gaswinning.

Geen officiële instantie houdt het bij. Niemand. Maaike Wind - journalist Dagblad van het Noorden

Daar is nog geen goed overzicht van. 'Er wordt regelmatig melding van sloop gemaakt door RTV Noord en onze krant. Maar er is geen officiële instantie die het bijhoudt. Gemeenten niet, de provincie niet en Hans Alders ook niet. Niemand', licht journalist Maaike Wind van de krant toe.Ze benadrukt dat het van groot belang is dat er wel een compleet overzicht komt. 'Sowieso omdat we zo kunnen laten zien hoe ingrijpend de gevolgen van de gaswinning zijn. Maar het wordt ook een digitaal monument voor die gesloopte gebouwen.''Als ze dan toch verdwijnen, laten we er in ieder geval voor zorgen dat de foto's, de verhalen en de herinneringen bewaard blijven. En omdat niemand van de overheid het doet, doen wij het.'Er zijn inmiddels zo'n zestig panden gesneuveld in het aardbevingsgeweld. Data-analist Miriam Haije van het dagblad is al maanden aan het speuren naar de nodige gegevens.Dat is een lastige klus: 'Het is moeilijk om een compleet beeld te krijgen. Heel veel informatie is incompleet en spreekt elkaar ook tegen. Kadaster zegt bijvoorbeeld dat een woning niet is gesloopt, terwijl wij naar dat adres zijn gegaan en zelf zien dat er geen huis meer is. Dat soort dingen maakt het wel ontzettend lastig om het goed in kaart te brengen.'De site 'Het Verdwenen Groningen' gaat vandaag de lucht in. Op 17 augustus volgt tijdens Noorderzon de officiële lancering. Dan worden ook langere verhalen, video's en historische gegevens en informatie over de bewoners van de gesloopte panden toegevoegd.Groningers worden opgeroepen volop mee te bouwen aan de digitale database, die voor iedereen toegankelijk wordt. 'We missen nog dingen. We zoeken nog foto's, verhalen. Ga ons helpen, zodat we een goed overzicht krijgen van wat er verloren is gegaan in Groningen', roept Wind op.Ga hier naar de website: hetverdwenengroningen.nl