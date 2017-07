Zelfs in Tirol geloofde niemand dat Hilde Kor Nederlandse was

Haar jodelkunst was naar eigen zeggen een gave. De zaterdag overleden Groningse jodelzangeres Hilde Kor zag ooit tijdens een talentenjacht op de Grote Markt een vrouw jodelen en dacht: dat kan ik ook.

De in 1929 in Groningen geboren Hillechiena Everdina Korma was op dat moment al getrouwd met Jan Tinge. Onder de artiestennaam Hilde Kor bracht ze singles op de markt met titels als 'Wijn, wijn, glühweinerwijn', 'Hoog in de bergen bij het licht van de maan' en 'Mijn vader gaat naar jodelles'. Zelfs een muziektempel als het Amsterdamse Paradiso zette ze volledig naar haar hand.'In Tirol geloven ze niet dat ik Nederlandse ben', zei Hilde Kor in 1986 in het Nieuwsblad van het Noorden.'Ik heb de jongelui op mijn hand.(...) Blijkbaar doe ik mensen er een plezier mee.'Een jaar daarvoor ontmoette ze de toen nog tamelijk onbekende Herman Finkers tijdens een radio-optreden in Groningen. De cabaretier bleek ook te kunnen jodelen en er ontstond een plan om samen te gaan werken. Dat leidde tot nummers als 'Achter het IJzeren Gordijn' en 'Waar is de wc' en optrt.Inn 2000 stopte Hilde Kor na een lange loopbaan met jodelen. Op 70-jarige leeftijd vond ze het genoeg. 'Ik ga niet meer de bühne op, hoogstens als hobby', zei ze in het Nieuwsblad.