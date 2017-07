Nieuwe ambulancemotoren worden ingereden

'Het voelt als een jongen die net z'n rijbewijs heeft en op mag stappen.' Jouke Dijkstra is een van de ambulancemotorrijders en rijdt woensdag voor het eerst op de nieuwe ambulancemotor.

Dijkstra trok de kar bij het ontwikkelen van de nieuwe motoren, die van de nieuwste snufjes voorzien zijn. Zo moeten de ingebouwde computers zorgen voor minder technische storingen en komen 112-meldingen nu rechtstreeks op het voertuig binnen.'We zijn er heel blij mee. De nieuwe motoren passen op alle fronten bij onze wensen en werkwijze', aldus Dijkstra.Een ambulancemotor is vooral een uitkomst wanneer een ambulance in drukke verkeerssituaties moeilijk bij een patiënt kan komen en elke minuut telt. Ook de wendbaarheid en compacte omvang speelt mee, bijvoorbeeld tijdens drukke evenementen.'Snelheid is de sleutel, omdat de verpleegkundige direct kan beginnen met de stabilisatie van de patiënt. Snelle en goede zorg, daar gaat het om', aldus Dijkstra.Het duurt nog even voordat de nieuwe motoren echt de weg op gaan. 'Ze kwamen hier met nul kilometer op de teller en moeten ingereden worden, zo'n 1000 tot 1500 kilometer.'En dat kost tijd. 'Ik ben nu ook gewoon op de ambulance aan het werk dus dan moeten we dat een beetje tussendoor doen', lacht Dijkstra.Lees ook: Nieuwe ambulancemotoren verbeteren hulpverlening in Stad en Ommeland