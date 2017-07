Workshop brief schrijven om verjaring van schade te voorkomen

Op 16 augustus is het precies vijf jaar geleden dat de aardbeving in Huizinge plaatsvond. Op die dag verjaart ook het recht om opgelopen schades te claimen van die aardbeving. Uitstel aanvragen is mogelijk, maar dat vergt de nodige kennis.

Dat merkte gedupeerde Nicolien Wols. Daarom geeft ze vanavond in de Albrondaschool in Kiel-Windeweer uitleg aan mede-gedupeerden. Een soort Eerste Hulp bij Stuitingsbrieven dus.'In het kerngebied van de aardbevingen zijn vreselijke dingen gebeurd', zegt Wols. 'Maar in de buitengebieden zoals in Kiel Windeweer en Annerveenschekanaal is ook ernstige schade gekomen door de aardbevingen.''Het gaat er niet om of je de schade wel of niet hebt gemeld. Het gaat erom dat als je rapport vijf jaar niet is behandeld, het kan verjaren', zegt Wols. Om te voorkomen dat het rapport verjaart na vijf jaar, moet een zogeheten stuitingsbrief geschreven worden.Wols: 'Van veel mensen in het dorp hoor ik dat ze niet weten hoe het schrijven van zo'n brief moet. Wat er in moet staan, waar die heen moet worden gestuurd, welke adressen, enzovoorts. We hebben samen met Dorpsbelangen een oproep gedaan op Facebook dat we mensen hiermee willen gaan helpen.''Ook is het vaak zo dat mensen wel een brief kunnen schrijven, maar hem graag nog even willen laten zien aan iemand die hierin zit.'De bijeenkomst is vanavond van half 8 tot half 9.