Sorry Bauke.. je bent niet de eerste Groningse Touretappe-winnaar ooit

Hoewel alle media, ook RTV Noord, na Bauke Mollema's etappewinst in de Tour de France spraken over 'de eerste Groningse Touretappe-winnaar ooit', moet de geschiedenis toch herschreven worden.

Het is namelijk Henk Nijdam die in 1964 en 1966 een etappe in de ronde van Frankrijk wist te winnen. Decennialang dachten we dat de 'Locomotief van Eelderwolde' een Drent was, maar het is een Groninger.Zorgvuldig archiefonderzoek bewijst dat Henk (Hendrik) Nijdam namelijk op 26 september 1935 in Haren is geboren. Ook heeft hij na zijn geboorte met zijn ouders op een adres in Haren gewoond, namelijk aan de straat Eelderwolde, huisnummer 31. Nu bestaat dat adres overigens niet meer.Zowel de geboorteakte, de handgeschreven 'gezinskaart' als een uittreksel van de gemeenschappelijke basisadministratie (GBA) bewijzen dat (bronnen: archieven van gemeenten Haren en Tynaarlo).Gezinskaarten (bron: archieven gemeente Haren en Tynaarlo):Deel van uittreksel GBA:Ook in de overlijdensadvertentie van Henk Nijdam staat dat hij in Haren is geboren.Daarna is hij met zijn ouders naar twee adressen in Eelderwolde verhuisd. Het gaat om twee huizen aan de Groningerweg. Een bepaald deel van Eelderwolde hoorde bij verschillende gemeenten, en dus ook bij zowel de provincie Groningen als Drenthe.Het is lastig te bewijzen welke gedeeltes van Eelderwolde door de geschiedenis heen bij welke gemeente/provincie hoorden. Daar komt vermoedelijk ook de verwarring vandaan, die voor de veronderstelling heeft gezorgd dat Nijdam een Drent is.Maar, helaas voor Bauke Mollema uit Zuidhorn, is Nijdam uit Haren dus de eerste Groninger ooit die een Touretappe won. Overigens doet dat niks af aan de prestatie van Mollema, die zondag met de etappewinst een kroon op zijn carrière zette.Op 30 april 2009 overleed Henk Nijdam in zijn toenmalige woonplaats Breda. Hij liet onder andere zoon Jelle na, winnaar van zes Touretappes.In 2009, toen we allemaal nog dachten dat Nijdam een Drent was, zocht het RTV Noord-programma Tour du Noord naar de sporen van de etappewinst van Nijdam.