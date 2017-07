Vanille of mokka: gratis ijs bij vernieuwde N361 Lauwersoog

De vernieuwde N361 bij Lauwersoog is open en dat wordt gevierd. Ondanks het verwachte noodweer deelt gedeputeerde Henk Staghouwer woensdag ijs uit bij de ingang van de haven.

'We hebben vanille, mokka en meer', lacht Staghouwer. Met een schort voor loopt hij heen en weer tussen een busje met Italiaans ijs en automobilisten. Hij staat bij het nieuwe kruispunt tussen het Waddenkwartier en de vissershaven.De ijsjes zouden eerst uitgedeeld worden op 30 juni, maar toen gooide regen roet in het eten . Woensdagmiddag was het dan toch zover.Dat de N361 weer open is, noemt Staghouwer een heuglijk feit. 'De oude situatie hier was onveilig. Het was niet duidelijk waar mensen konden oversteken.'Er waren al lang plannen om de N361 aan te pakken. Het resultaat? Twee rotondes en en duidelijke markering van de weg. 'De snelheid is er nu uit en dat is ook een groot voordeel', vertelt Staghouwer.De ijswagen van Staghouwer is niet onopgemerkt gebleven; mensen stromen toe. 'We hebben er bewust voor gekozen om ijs uit te delen vóór de grote toeristenstroom naar Schier die volgende week op gang komt', lacht de gedeputeerde.Er is zelfs 's nachts nog doorgewerkt om de weg af te krijgen. 'Ik wil een groot compliment geven aan de provincie en ook aan de uitvoerders. Dit mag gevierd worden', aldus Staghouwer.