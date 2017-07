Groningse slakkenfarm verhuist naar Friesland

(Foto: Mieke Bos)

De slakkenfarm die in Zuidbroek is gevestigd verhuist naar Sexbierum. Eigenaresse Mieke Bos heeft haar bedrijf verkocht.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Droevig

De verkoop heeft een droevige reden. Onlangs overleed de schoondochter van Mieke Bos, waarna zij een groot deel van de zorg voor de kleinkinderen van 5,3 en 2 jaar op zich heeft genomen. Daarnaast is ze raadslid voor de VVD in Menterwolde, en blijft er geen tijd over voor de slakken.



Veel vraag

Bos begon de slakkenkwekerij ongeveer tien jaar geleden. Er was veel vraag naar haar wijngaardslakken, die ze kweekte in een tunnelkas naast het melkveebedrijf van haar zoon. Per jaar leverden ze ongeveer 40-duizend exemplaren aan particulier en horeca. Menig restaurant had escargots uit Zuidbroek op de kaart staan.



'Boerenslak'

Maar nu komt er dus een eind aan de farm in Zuidbroek. Zaterdag verhuizen de slakken naar Friesland. Maar ook al verhuist het bedrijf: de slakken zullen ook in de toekomst onder de naam 'boerenslak' worden verkocht want de nieuwe eigenaar heeft ook de naam en de website overgenomen.