Noord Vandaag: Slecht nieuws voor Bauke, ondanks heroïsche zege

Het aardwarmteproject van de stad Groningen loopt vertraging op. Oorzaak is de kritiek van de toezichthouder: het Staatstoezicht op de Mijnen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Het project, waar warm water uit de diepe ondergrond van het aardbevingsgebied geboord moet worden, is volgens het SodM risicovol. Voordat de werkzaamheden worden voortgezet, wil de gemeente nu eerst zeker weten dat het SodM geen bezwaren ziet. Volgens verslaggever Eva Hulscher zal de vertraging zeker enkele maanden gaan duren.De maaltijdrel in de Vondelflat in Groningen is voorbij. Bewoners mogen voortaan zelf kiezen wat ze eten. Dat is de uitkomst na een bemiddeling van de gemeente Groningen. Daarmee zijn de rechtszaken van de baan en lijkt een eind gekomen aan een langdurige kwestie. Wat rest zijn besprekingen over hoe de maaltijdvoorziening eruit moet komen te zien.Niet Bauke Mollema, maar Henk Nijdam was de eerste Groninger die een Touretappe won. Tweevoudig etappewinnaar Nijdam werd geboren in Haren, dat blijkt uit onderzoek van RTV Noord-verslaggever Niiwino Geerstema. Hij legt in de studio uit hoe de zoektocht verliep en waar de verwarring vandaan komt. Dit alles doet natuurlijk niets af aan de prestatie van Mollema.Staatsbosbeheer heeft de parkeerplaats in het Emergobos tussen Oude Pekela en Winschoten afgesloten. Dat is gebeurd na aanhoudende klachten over het dumpen van afval en seks in het openbaar. Het Emergobos is één van de bekendse homo ontmoetings plaatsen in onze provincie. Verslaggever Peter Steinfort sprak een gefrustreerde bezoeker.- Het Groningstalige theatergezelschap WAARK heeft een nieuwe voorstelling, genaamd De Menalda Vetes.- Door een conflict stopt Faunavisie in Westernieland met de opvang van wilde dieren uit de gemeente Groningen.- Opnieuw ligt de gloednieuwe Dorkwerder brug eruit. Dit keer is het gevaarte niet geramd, maar is een technische storing de oorzaak.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.