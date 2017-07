Hardlopers Vinkhuizen krijgen eigen 4 Mijl-oefenroutes

Voor hardlopers in de Groningse wijk Vinkhuizen zijn drie 4 Mijl-oefenroutes uitgezet. Aan de lopers straks de keuze welke route definitief wordt aangelegd.

Het gaat om een experiment van de gemeente Groningen en Running Coffee om meer mensen aan het sporten te krijgen. Vorig jaar werden ook drie oefenroutes uitgezet in Hoogkerk.De eerste route in Vinkhuizen loopt door al het groen van de wijk, de tweede door Gravenburg en de derde maakt een lus rondom de wijk. Tijdens het experiment wordt via de Strava-app, social media en een stemming op de website van Running Coffee bekeken welke van de drie routes de populairste is.