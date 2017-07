NAM: 'We beroepen ons niet op verjaringstermijn'

'De NAM zal zich niet beroepen op de verjaringstermijn over aardbevingsschade.' Dat zegt Hein Dek, woordvoerder van de NAM, tegen RTV Noord.

In de wet staat een verjaringstermijn van vijf jaar na aardbevingsschade. Om uitstel te vragen voor het behandelen van het rapport, kan een brief geschreven worden. Woensdag wordt in Kiel-Windeweer een workshop gehouden over het schrijven van zo'n brief.De NAM laat dus weten dat het zich niet zal beroepen op de verjaringstermijn van aardbevingsschade. 'Niet na vijf jaar, niet na tien jaar, nooit', zegt Dek. Het bedrijf zegt dat het dit eerder bekend heeft gemaakt op Twitter.Gedupeerde Annemarie Heite zegt: 'De NAM had eerder inderdaad gezegd dat het zich niet zal beroepen op aardbevingsschade. Maar het probleem is dat niet alle schade door de gaswinning ontstaat door aardbevingen. Het is ook voor een deel mijnbouwschade, dat is iets anders dan aardbevingsschade. Het gaat om de combinatie van beide.'In een reactie laat Hein Dek weten dat de NAM zich naast aardbevingsschade ook niet zal beroepen op de verjaringstermijn van mijnbouwschade.Heite: 'Wauw. Dit is echt heel goed nieuws. Dit neemt veel onrust weg bij mensen. Je zult wel zien dat bij sommige gedupeerden het vertrouwen helemaal weg is en dat ze alsnog brieven zullen sturen om de verjaringstermijn aan te vechten. Ik hoop dat de NAM het snel ook zelf zwart op wit gaat communiceren.'