Borgsweer krijgt bijdrage voor renovatie dorpshuis

(Foto: D. Kool/Groningen in Beeld)

De gemeente Delfzijl geeft 30.000 euro subsidie voor de renovatie van het dorpshuis in Borgsweer. De stichting Nicolaas Gillot, die het dorpshuis beheert, wil er hiermee voor zorgen dat het dorpshuis ook in de toekomst een ontmoetingsplek blijft in het dorp.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Bouwen of opknappen

Het geld komt uit het programma 'Alle Dorpen een Dak', waarbij voor alle dorpen en wijken in de gemeente budget is om een ontmoetingsplek te bouwen of het al bestaande dorpshuis op te knappen.



Zorg

Ook in Borgsweer is het dorpshuis belangrijk, zegt wethouder Jan Menninga: 'Op deze centrale plek kunnen inwoners elkaar ontmoeten. Of het nu gaat om mantelzorgers of inwoners met zorgvragen.'



Dorpen en wijken kunnen tot 2019 aanvraag doen voor een subsidie.