Oefenduel FC Groningen afgelast wegens noodweer

Het oefenduel tussen FC Groningen en het Duitse Bochum is afgelast. De wedstrijd zou om 18.30 worden gespeeld, maar vindt geen doorgang wegens dreigende onweersbuien.

In eerste instantie is besloten de wedstrijd uit te stellen, maar daar is de organisatie op teruggekomen. Hans Nijland, algemeen directeur van FC, zegt dat supporters uiterlijk tot en met woensdag 26 juli, tegen inlevering van het wedstrijdticket, 10 euro retour kunnen krijgen.FC Groningen is op trainingskamp in Duitsland, en er zou woensdagavond in het Duitse Telgte tegen Bochum worden gestreden. Zaterdag speelden de Groningers nog met 3-3 gelijk bij en tegen SV Rödinghausen.