NCG start met inspectie van vijftal kerken

Op woensdag 19 juli start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met de eerste inspecties van kerken in het aardbevingsgebied. NCG begin met vijf kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

Het gaat om de Andreaskerk in Spijk, de Donatuskerk in Leermens, de Dionysiuskerk in Uithuizen, de N.H. kerk in Eenum en de Gereformeerde Boaz kerk in Westeremden.NCG heeft in nauw overleg met de SOGK deze vijf kerken uitgekozen, omdat de kerken qua bouwstijl en constructiewijze verschillen. Zo kan de beoordelingsmethode op verschillende type kerken worden toegepast. De vijf kerken worden in de laatste twee weken van juli geïnspecteerd.Het onderzoeksprogramma is bedoeld om een alternatieve beoordelingsmethode te toetsen, de zogenaamde Calvi-methode. Ontwikkeld door de Italiaanse professor Calvi. Eerder onderzoek van hem bij een aantal kerken in het aardbevingsgebied heeft de verwachting gewekt dat met deze methode sneller kan worden bepaald of versterking van een gebouw nodig is.Het werk start met bureauonderzoek, waarbij zoveel mogelijk gegevens over de kerk worden verzameld. Daarna vinden inspecties plaats. Tijdens de inspectie worden zoveel mogelijk onderdelen van de kerk in kaart gebracht. De inspectie duurt minimaal een werkdag. Op basis van alle gegevens wordt een constructieve analyse gemaakt en een rapport opgesteld.Om de beoordelingsmethode te testen, gaat NCG ongeveer 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied met de Calvi-methode onderzoeken.