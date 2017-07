Huurders draaien niet op voor schade tijdens versterking

Opluchting bij de bewoners van de 64 huurwoningen die versterkt moeten worden in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. De huurders draaien niet op voor de kosten als hun interieur beschadigd raakt tijdens de versterking.

Dat maakte directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland woensdagavond bekend tijdens een besloten bewonersbijeenkomst.Huurdersvereniging De Maren schreef eind vorige week een brandbrief naar de woningcorporatie. Huurders zouden hun eigen inboedelverzekering moeten aanspreken als er schade zou worden veroorzaakt.Brouwer heeft na spoedoverleg met De Maren en het CVW kunnen regelen dat huurders de keuze krijgen. 'Ze kunnen hun spullen door een gecertificeerd verhuisbedrijf laten opslaan tijdens de versterking. Ook kunnen ze veilig in de woning blijven staan. Mocht er schade zijn, dan is de aannemer hiervoor verantwoordelijk', vertelt Brouwer.Voor voorzitter Martin Franken van De Maren is daarmee de kou uit de lucht. 'De brief en de media-aandacht hebben geholpen en nu kunnen we verder. Daar zijn we heel blij mee.'De versterking van de huurwoningen is inmiddels begonnen. Elke vijf weken wordt een nieuw blok opgeleverd. Eind dit jaar moeten alle 64 huurwoningen zijn versterkt.