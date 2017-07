Ineke van Gent voorgedragen als burgemeester van Schiermonnikoog

De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft woensdagavond Ineke van Gent voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente.

Van Gent is op dit moment regiodirecteur Noordoost bij de Nederlandse Spoorwegen. Van 1998 tot 2012 was ze lid van de Tweede Kamer namens GroenLinks. Daarvoor was ze gemeenteraadslid in Groningen.De gemeenteraad gaf eerder al aan het liefst een vrouwelijke burgemeester te willen. Van Gent is de eerste vrouwelijke fulltime burgemeester van het eiland. Ze is gekozen uit 69 kandidaten.'De kandidaat voldoet aan alle competenties' vertelt Harm Carrette, namens de vertrouwenscommissie. Ook is ze volgens hem bereid zich te vestigen op Schiermonnikoog. Een belangrijke wens van de raad.De gemeenteraad van Schiermonnikoog hoopt dat Van Gent in september dit jaar kan worden geïnstalleerd als burgemeester.