Opa Mollema: 'Bauke is een Fries!'

De opa van Bauke Mollema is het zat dat zijn kleinzoon een Groninger wordt genoemd. Dat schrijft Wim Bangma in het Friesch Dagblad.

'Bauke Mollema heeft Friese voorouders. Opa's, oma's, vader en moeder', schrijft Bangma. 'Ik verwonder mij er steeds over dat de Nederlandse pers en televisie, maar ook Groningers hem een Groninger noemen.''Ik pik het niet langer! Iemand die een tijd in China woont voor zijn werk en er een kind krijgt, is toch ook niet een Chinees? Dat zou vreemd zijn', schrijft Bangma.Bauke Mollema werd op 26 november 1986 geboren in Groningen en groeide op in Zuidhorn. Later studeerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn moeder en opa wonen in Dokkum.