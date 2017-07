Definitief: gezinswoningen worden niet meer omgebouwd tot studentenhuis

De gemeente Groningen gaat geen vergunningen meer afgeven aan pandjesbazen die gezinswoningen willen ombouwen tot een studentenwoning. Tijdens het voorjaarsdebat is een motie daarover aangenomen.

Wethouder Roeland van der Schaaf liet eerder al weten dat plan te hebben. Hij moest het echter nog wel zijn eigen partij en de overige collegepartijen overtuigen. Dat is gelukt, alleen Student en Stad is tegen het plan.Deze maatregel wordt genomen om kleine kamers met een te hoge huurprijs uit te bannen. Maar ook om overlast in woonwijken te voorkomen. In wijken en straten mag niet meer dan vijftien procent kamerverhuur zijn. De gemeente vindt dat in bepaalde wijken en straten teveel studenten wonen.De gemeente zet volop in op het bouwen van studentenwoningen. Elk jaar worden er duizend opgeleverd. Studenten kunnen verder ook nog wonen in de al bestaande studentenhuizen.Studenten die nu in een omgebouwde gezinswoning wonen hoeven zich geen zorgen te maken als de woningeigenaar een geldige vergunning heeft. Nieuwe vergunningen zullen er nu niet meer verstrekt worden.Als de woningeigenaar geen zogenoemde onttrekkingsvergunning heeft wonen de studenten illegaal in de woning. Zo'n vergunning heb je nodig als je drie kamers of meer hebt in een woning.