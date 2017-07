Partij voor de Dieren kritisch over regeling opvang wilde dieren en vogels

(Foto: Steven Radersma / RTV Noord)

De Partij voor de Dieren (PvdD) in de gemeente Groningen uit zorgen over Faunavisie Wildcare in Westernieland. Die organisatie heeft te weinig geld en stopt daarom met de opvang van vogels en wilde dieren uit de gemeente Groningen.

Geschreven door Chris Bakker

Stoppen

Faunavisie Wildcare moet door geldgebrek stoppen met de opvang van vogels en wilde dieren uit de gemeente Groningen. Volgens de partij besteedt de gemeente haar volledige budget voor dierenzorg aan de Dierenbescherming.



Geld verdelen

De Dierenbescherming verdeelt het geld over andere organisaties. 'Wij vinden dit een vreemde constructie', zegt Gerjan Kelder, raadslid van de PvdD. 'Het lijkt bij voorbaat al niet eerlijk de verdeling van het bedrag te laten bepalen door een belanghebbende organisatie. Daarom vragen wij het college om een onafhankelijke beoordelaar.'



Taak

Volgens de partij heeft het gemeentebestuur de taak om gewonde en zieke dieren te verzorgen. 'Wij maken ons zorgen om de toekomst van deze dieren als Faunavisie Wildcare er inderdaad mee stopt', zegt Kelder.



Overleg

Binnenkort vindt overleg plaats tussen de Dierenbescherming en Faunavisie Wildcare om tot een oplossing te komen.



