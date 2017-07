Hoe behoud je afgestudeerde studenten voor Groningen?

Er komt een onderzoek wat over wat ervoor moet zorgen dat afgestudeerde studenten blijven wonen en werken in de stad Groningen. Volgens de politieke partij Student en Stad ruilen veel afgestudeerden Groningen in voor de Randstad.

Doel van het onderzoek is om het vestigingsklimaat van de stad te verbeteren.Tijdens het voorjaarsdebat is een motie van Student en Stad aangenomen die het onderzoek mogelijk maakt. Hoger opgeleiden zijn voor de studentenpartij van grote waarde voor de economische ontwikkeling van de stad. Daarom willen ze die doelgroep voor de stad behouden.'Jarenlang hebben we te maken gehad met studenten die snel wegtrekken naar de Randstad. We willen nu onderzoeken of ons economisch beleid goed werkt en hoe we een goed vestigingsklimaat kunnen creëren, waardoor hoger opgeleiden ook voor de stad behouden blijven', zegt fractievoorzitter Arjen Banach van Student en Stad.De reden dat ze vertrekken naar de Randstad is voor de fractievoorzitter simpel: 'Daar is meer werkgelegenheid, daar moeten we heel eerlijk over zijn.' Volgens hem vertrekken nu zeven op de tien studenten uit Groningen nadat ze hun papiertje hebben behaald.'Het is lastig te zeggen of er nu meer vertrekken dan tien jaar geleden. Ik denk stiekem wel dat we het een beetje beter doen.' Banach ziet wel dat er grotere bedrijven naar het noorden trekken. Daardoor zouden afgestudeerden eerder geneigd zijn om in Groningen te blijven.