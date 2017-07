'Veiligheid zie ik niet terug in een paar boekensteunen'

Het was een hete avond woensdag in het ASWA-gebouw in Appingedam, en dat kwam niet alleen door de tropische buitentemperatuur. Bewoners van 165 woningen in Opwierde Zuid werden door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bijgepraat over de versterkingsopgave.

Daarbij uitten verschillende bewoners hun zorgen. Het gaat om de eigenaren van de zogenoemde vliesgevelwoningen. Bij deze rijtjeshuizen bestaat een deel van de gevel niet uit baksteen, maar uit hout.Tijdens de bijeenkomst werden verschillende versterkingsmaatregelen gepresenteerd. Onder meer de 'boeksteun-variant', waarbij aan beide kanten van het blok staalconstructies worden aangebracht. Een deel van de eigenaren heeft weinig vertrouwen in die oplossing, met name bewoners van tussenwoningen.'Als je tien bakstenen op een rijtje tegen elkaar aandrukt, wat gebeurt er dan? Ze gaan zakken of omhoog. Maar dat wordt hier van tafel geveegd alsof het onzin is. Het is één grote soap', zegt een van de bezoekers na afloop.Hij is niet de enige die zich afvraagt of deze maatregel wel voldoende is. 'Ik woon in een tussenwoning en heb drie kinderen. Die moet ik bij een zware beving in 4 minuten uit mijn huis krijgen. Dat zie ik op deze manier niet gebeuren.'Er zijn ook duurdere varianten, waarbij bijvoorbeeld een geheel nieuwe woning aan beide kanten wordt geplaatst. Die zou het hele blok moeten verstevigen. Die oplossing kost bijna 2,5 keer zo veel als de boeksteun-variant.De woningen niet alleen worden versterkt, maar ook verduurzaamd. De woningeigenaren krijgen hier een subsidie van 7.000 euro voor. Verschillende woningeigenaren gaven aan graag zelf te willen kiezen op welke manier huizen worden versterkt. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders voelt daar weinig voor.'Het gaat erom dat de huizen op dit moment niet veilig zijn. Daarom moeten we er naar kijken hoe we ze weer veilig genoeg krijgen. De afgelopen maanden is onderzocht hoe dat op de beste manier kan gebeuren met de minste overlast voor de bewoners. En geld speelt daar ook een rol bij', zegt Alders.Omdat het rijtjeswoningen zijn, bestaat de mogelijkheid dat een meerderheid binnen één blok akkoord gaat met de versterking, maar een aantal woningeigenaren niet. Hoe gaat Alders daarmee om?'Dan gaan we opnieuw met elkaar praten. We proberen alles uit de kast te halen om mensen te overtuigen. Want we hebben liever niet dat één eigenaar de veiligheid van de mensen in het hele rijtje bepaalt.'