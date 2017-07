Meer muziek in klaslokalen in stad

Er gaat meer muziek klinken in klaslokalen in de stad. Het idee komt van de coalitiepartijen D66 en GroenLinks. Die willen dat muziek een grotere rol krijgt binnen het onderwijs.

Beide partijen dienden daar woensdagavond een motie over in tijdens het voorjaarsdebat. Een meerderheid van de partijen is ook enthousiast over het plan en dus werd de motie aangenomen.'Muziek maken is niet alleen leuk, maar bovendien is wetenschappelijk bewezen dat het een belangrijke invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van kinderen', tekenen de beide partijen op.Volgens de twee partijen moet het muziekonderwijs een structurele plek krijgen in de het huidige onderwijs. Er loopt nu een programma 'Meer muziek in de klas', maar dat wordt incidenteel gegeven.Er gaat gekeken worden naar een eigen Gronings lesmethode. De scholen zelf en het conservatorium, de PABO, cultuurinstelling Vrijdag en Groninger orkesten en muziekverenigingen worden daarbij betrokken.