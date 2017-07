Raad: Terrasverwarmers in de stad moeten duurzamer

Kunnen de terrasverwarmers in de stad duurzamer worden? Met die vraag moet het Groninger stadsbestuur naar de Koninklijke Horeca Nederland gaan.

Het gros van de terrasverwarmers in Groningen zou namelijk niet bijdragen aan het lagere energieverbruik dat de stad nastreeft.Volgens wethouder Joost van Keulen (VVD) gaat het prima met de verduurzaming in de horeca in de stad, maar toch moet de wethouder in gesprek gaan met de branche. Dat heeft een aangenomen motie van Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA bepaald.De partijen zien dat sinds het rookverbod steeds meer terrasverwarmers oprukken in de stad. Ze hopen dat de wethouder een convenant gaat opstellen met Koninklijke Horeca waarin duidelijke spelregels komen te staan over het gebruik van terrasverwarmers.Omdat het volgens de wethouder wel snor zit met het duurzaamheidslabel in de horeca raadde hij de motie af. 'Het gaat prima nu. In het najaar gaan we kijken hoe we het een nieuwe impuls kunnen geven.'Ondanks die woorden stuurt een meerderheid van de Groninger gemeenteraad de wethouder toch op pad om over de duurzaamheid van de terrasverwarmers te gaan praten.