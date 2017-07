Omwonenden doen laatste poging om windpark tegen te houden

Delfzijl staat aan de vooravond van een belangrijke raadsvergadering. Donderdagavond wordt besloten of de gemeente groen licht geeft voor de bouw van een nieuw windpark boven Nieuwolda.

Projectontwikkelaar Ventolines wil er zestien windmolens plaatsen met een tiphoogte van ruim tweehonderd meter. Omwonenden keren zich al maanden tegen de plannen en hebben deze week een laatste poging gedaan om de raad op andere gedachten te brengen.Zo willen ze dat het onderwerp van de agenda wordt gehaald. 'We willen dat de raadsleden eerst gaan praten met de regio om te kijken wat we kunnen doen om de leefbaarheid in het gebied te behouden', zegt Jan Wierenga, een van de ondertekenaars uit Meedhuizen. 'Daarna kunnen ze in een aparte vergadering erover beslissen.'Het gaat de inwoners uit Meedhuizen, Wagenborgen, Woldendorp en Borgsweer niet alleen om de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid, maar ook om de plannen voor windparken bij industrieterrein Oosterhorn en Geefsweer. In totaal komen er ruim 120 windmolens in het gebied bij, als alle plannen doorgaan.Binnen de Delfzijlster coalitie is nog geen overeenstemming om akkoord te gaan met de uitbreidingsplannen, blijkt uit een rondgang van RTV Noord. Verschillende partijen eisen duidelijkheid van verantwoordelijk wethouder IJzebrand Rijzebol, onder meer op het gebied van compensatie voor direct omwonenden.Wierenga verwacht een volle publieke tribune donderdagavond. Zelf neemt hij geen spandoeken mee. 'Ik verwacht dat de raad haar inwoners steunt. Zo niet, dan gaan we dorpen mobiliseren om te kijken wat we kunnen doen om de windmolens alsnog tegen te houden.Mocht de raad instemmen met de plannen, dan is het nog niet zeker dat het windpark er daadwerkelijk komt. Ook de provincie moet nog groen licht geven. En dan komen er wél acties uit de koker van de omwonenden, zegt Wierenga: 'Ga er maar vanuit dat het dan feest wordt.'