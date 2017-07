Vierdaagseloper: 'Het gaat steeds meer op de automatische piloot'

'Het wordt steeds makkelijker. Je went ook aan de blaren, doorprikken doe ik zelf. Geen probleem.' Voor Ron Wubs uit Stadskanaal loopt zijn vijfde Nijmeegse Vierdaagse tot nu toe op rolletjes.

De derde dag begon met een flinke hoosbui. 'Maar na een uur konden de poncho's uit', vertelt Wubs.Hij loopt vooral op soep, water, een sportdrankje en 'koekjes als een Snelle Jelle'. Voor Wubs is het tot nu toe een makkelijke tocht. 'Het is de lichtste Vierdaagse die ik heb gelopen. Ik merk dat het steeds meer op de automatische piloot gaat.'Ook voor Wilma van Vondel uit Hoogezand is het tot nu toe een feest. 'Het is geweldig, leuker dan ik had gedacht.'Moe is debutant Van Vondel niet. 'Al waren de laatste acht kilometer van woensdag wel even zwaar.' Van Vondel lost met haar deelname een belofte aan zichzelf in. Die deed ze jaren geleden al.Ze zou de Nijmeegse Vierdaagse alleen lopen, maar heeft inmiddels een maatje gevonden. 'Ik slaap bij een gastgezin en het klikte heel goed met mijn kamergenootje. Dus lopen we nu samen.'