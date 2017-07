Wijkplatform bezorgd over aardwarmteproject: 'Worden wij een tweede Siddeburen?'

Het aardwarmteproject op Zernike houdt niet alleen de politiek bezig. Ook het wijkplatform van de Stad-Groningse wijk Selwerd maakt zich zorgen. Het stuurde woensdag zelfs een brief naar de raadsleden met als titel: 'Worden Paddepoel en Selwerd het Tweede Siddeburen?'

Of die uitdrukking overdreven is? 'Tja, je moet de aandacht er even op vestigen', antwoordt Gerard Krouwels, voorzitter van het wijkplatform.De grootste zorg die Krouwels heeft, is dat het warmteproject in de wijk geen gesloten systeem kent. 'We dachten dat het een kwestie zou zijn van water oppompen, warmte winnen en weer terugpompen.'Maar het blijkt volgens Krouwels om een 'open systeem' te gaan. 'Waarbij dus niet duidelijk is hoe de ondergrondse waterstromen lopen. Daardoor is de kans dat het water bijvoorbeeld terugstroomt naar een gasveld, waar de druk lager is.'Krouwels gaat binnenkort samen met het bestuur van het wijkplatform langs bewoners om te peilen hoe ze nu over het aardwarmteproject denken. Daarnaast wil Krouwels een gesprek met Warmtestad zelf.'Maar we willen meer. We willen ook onafhankelijke deskundigen horen over aardwarmte en de risico's daarvan.'