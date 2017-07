Rodin Broadband mag provincie voorzien van snel internet

Het bedrijf Rodin Broadband Groningen gaat aan de slag met de aanleg van snel internet in het buitengebied. De provincie koos Rodin uit drie partijen.

Rodin moet ervoor zorgen dat de hele provincie vóór 2019 snel breedbandinternet heeft. Het gaat om 13.000 adressen die moeten worden aangesloten.Het aardbevingsgebied wordt als eerste aangepakt. Volgens Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders draagt het niet bij aan de oplossing van de problemen, maar wel aan de leefbaarheid.Daarom stelt de NCG vijf miljoen euro beschikbaar voor dit project. Rodin bepaalt in overleg met de gemeenten waar als eerste een snelle internetverbinding wordt aangelegd.Naast Rodin Broadband Groningen waren ook het bewonersinitiatief Coöperatie Samen Glasvezel Groningen en het bedrijf Breedband Groningen in de race voor de Regeling Snel Internet Groningen.Glasvezelbedrijven en experts uit de telecomwereld lieten eerder overigens al weten de internetplannen van de provincie onhaalbaar te vinden. Zij denken dat twee jaar te kort is om iedereen van snel internet te voorzien.