Buurtbewoners betrappen 'glurende' inbreker

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 38-jarige man uit Hoogezand is woensdagavond opgepakt na een inbraak. Getuigen zagen de man op de Kees de Haanstraat in Sappemeer door het raam van een huis gluren.

Later probeerde hij bij een andere woning een tuinhekje open te maken. Toen de getuigen even later lawaai hoorden in een tuin, belden ze de politie.



Die hield de man aan op straat. Na onderzoek bleek er te zijn ingebroken in de woning waar eerder lawaai was gehoord.