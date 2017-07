Spaanse politie pakt verdachte op voor neerschieten Groninger zakenman

(Foto: Politie)

De 57-jarige verdachte van het neerschieten van de Groninger zakenman Bert Jonker is woensdag opgepakt in Spanje. De schietpartij had plaats bij ijsstadion Thialf in Heerenveen.





Na afloop van de schietpartij sloeg de verdachte op de vlucht. Hij is nu in de buurt van Barcelona aangehouden door de Spaanse politie.



Jonker zegt blij te zijn dat de verdachte is aangehouden. Vlak na de schietpartij zat de directeur enige tijd ondergedoken in een 'safe house', omdat de verdachte spoorloos was.



