RUG-onderzoek zorgt voor hardere aanpak gevaarlijk rijgedrag

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar de straffen voor verkeersdelicten zorgt voor een hardere aanpak van de daders. Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie werkt aan nieuwe wetgeving.

Daders van ernstige verkeersdelicten kunnen daardoor in de toekomst zwaarder worden bestraft. Het gaat om rijden onder invloed, doorrijden na een ongeluk, rijden zonder rijbewijs, maar ook gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen.



De cel in

De nieuwe wetgeving is een reactie op het onderzoek van de RUG. De onderzoekers zijn kritisch over de straffen die werden opgelegd bij een aantal van die ernstige delicten en adviseren onder meer de maximale straffen te verhogen.



Bij gevaarlijk rijgedrag (zonder ernstige gevolgen) is de wettelijke maximale straf bijvoorbeeld twee maanden cel. Dat is te laag voor de ernstige zaken waar het soms om gaat. Minister Blok noemt dit in zijn reactie een 'strafgat'. Het onderzoek is gedaan in opdracht van onderzoekscentrum WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie.



Roekeloos rijgedrag

Hoe hoog de straffen gaan worden, is nog niet bekend. Dit wordt mede op basis van het onderzoek bekeken.



Het voorstel regelt dat de politie meer opsporingsbevoegdheden krijgt als een bestuurder na een ongeval met gewonden of erger is doorgereden. Ook kunnen straks meer situaties worden bestraft waarin roekeloos wordt gereden dan nu nog het geval is, heeft Blok donderdag bekendgemaakt.



VVN juicht

Veilig Verkeer Nederland (VVN) zegt de maatregelen toe te juichen. 'Liever vandaag dan morgen. Gevangenisstraf of het rijbewijs afnemen schrikt beter af dan boetes, want daar lachen dat soort mensen om', zegt een woordvoerster. VVN zou het liefst zien dat het geld dat wordt binnengehaald door de hardere aanpak, wordt gestoken in gedragscampagnes. Ook pleit de verkeersveiligheidsclub voor 'meer blauw op straat' om overtreders te pakken.



Ook voormalig verkeersofficier van justitie Koos Spee pleit voor meer handhaving om de pakkans te vergroten. 'Je kan de doodstraf zetten op te hard rijden, maar als je niet controleert en er wordt niemand gepakt, dan helpt het allemaal niks', aldus Spee op BNR.