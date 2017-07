Lopend Vuur: Zondagsrijders moeten een boete krijgen

Te hard rijden wordt bekeurd. Maar hoe zit het met twijfelende, trage weggebruikers?

Bij een wegcontrole woensdag bleek dat op de N366 van Veendam naar Ter Apel sommige automobilisten maar 55 kilometer per uur reden. Dat terwijl op die weg 100 is toegestaan. Zeker op stukken met een doorgetrokken streep leidt dat tot veel oponthoud en irritatie.Wat zeg jij: een boete voor die zondagsrijders? Of moeten de andere weggebruikers niet zo zeuren en wat meer geduld hebben?Lopend Vuur: Zondagsrijders moeten een boete krijgenWat is jouw mening over dit onderwerp? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Woensdag was de stelling: 'Hou toch eens op met dat gezeur over mijn eten'. Van de 3.456 stemmen was 88 procent het hier mee eens.