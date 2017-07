Mannen opgepakt met 400 joints op zak

(Foto: Politie)

Twee mannen zijn woensdagavond opgepakt in de Groninger binnenstad met ruim 400 joints en 270 zakjes henneptoppen bij zich. De politie denkt dat het drugsdealers zijn.

De politie controleerde de auto waarin de twee Assenaren van 26 en 29 zaten. De wagen slingerde over de weg. Binnen lag een grote boodschappentas met daarin de lading softdrugs. Beiden zijn aangehouden en de drugs zijn in beslag genomen.



De twee zijn in de cel gezet en worden donderdag verhoord.