NAM acht 'levensbedreigende schade' aan boerderijen niet aannemelijk

'Niet aannemelijk.' Zo reageert de NAM op de eis van twee Groningse landbouwers om onmiddellijk maatregelen te treffen.

Dat blijkt tijdens het kort geding donderdag voor de rechtbank in Assen. Dat is door de boeren uit Noordbroek en Siddeburen tegen het gasbedrijf aangespannen.De beide families voelen zich niet veilig in hun eigen boerderij. 'De brandmuur staat uit het lood en dreigt in te storten. Er is aanzienlijke kans op letsel bij een nieuwe aardbeving. Daarom moeten er onmiddellijk maatregelen worden getroffen', betoogt advocaat Erik Luursema van de familie Arkema in Noordbroek.De beide boeren eisen een voorschot om direct maatregelen te kunnen treffen. Daarbij gaat het om 33.000 euro. Bureau Vergnes concludeert uit een contra-expertise dat de totale schade aan de boerderij van Arkema een kleine miljoen euro is. En bij de familie Klimp in Siddeburen komt dat uit op 1,3 miljoen.De NAM wuift alle claims weg en noemt ze 'buitensporig'. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat alle aardbevingen zich tot nu toe op meer dan vijf kilometer afstand van de boerderijen hebben voorgedaan.Nadat de NAM door de juristen van de boeren gesommeerd werd direct over de brug te komen, heeft het Centrum Veilig Wonen (CVW) spoedinspecties uitgevoerd. Daaruit zou blijken dat geen sprake is van een acuut onveilige situatie, aldus advocaat Edith van den Akker van de NAM.De jurist van de familie Arkema denkt daar heel anders over. Hij wijst niet alleen op de uitkomst van de contra-expertise. Ook het erkende bureau Hofstee Expertise heeft de boerderij in Noordbroek uitvoerig onderzocht en concludeert dat er wel degelijk acuut instortingsgevaar is.De beide boeren maken deel uit van een grotere groep. Er loopt nog een bodemprocedure van die landbouwers tegen de NAM. In die zaak heeft de rechter bepaald dat voor november de schade van alle boerderijen moet worden onderzocht.Later donderdag wordt het kort geding tegen de NAM van de familie Klimp in Siddeburen behandeld. In de zaak van Arkema doet de rechter 3 augustus uitspraak.