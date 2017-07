Deel N360 twee weekenden afgesloten door werkzaamheden

(Foto: martenjn / Flickr Creative Commons)

De N360 tussen de stad-Groninger wijk Lewenborg en Garmerwolde is komende twee weekenden afgesloten. De stremming begint op de vrijdagen om 19.00 uur en eindigt op de maandagen om 6.00 uur.

De afsluiting is nodig vanwege wegwerkzaamheden. Autoverkeer wordt omgeleid via de Eemshavenweg. Fietsers kunnen langs de Stadsweg en landbouwverkeer wordt omgeleid via de zuidkant van het Eemskanaal.



De weg wordt opnieuw geasfalteerd en er komen middenbermen. Doel van de aanpak is om de N360 veiliger te maken, zegt de provincie Groningen.