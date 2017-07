Wat is Rodin Broadband Groningen voor bedrijf?

Het hele buitengebied van Groningen krijgt straks snel internet mede dankzij het bedrijf Rodin Broadband Groningen. Dat krijgt hier een subsidie voor van de provincie van tien miljoen euro en een lening van dertig miljoen. Maar wie zitten er achter dit bedrijf?

Rodin Broadband Groningen BV specialiseert zich in het leggen van draadloze internetverbindingen. Het bedrijf is in 2012 opgericht door investeerder Bernie Stanneveld, die eerder zijn bedrijf TWS Technologies in diezelfde markt had verkocht. Andere investeerders, onder wie algemeen directeur Jan Peter de Groot, sloten zich erbij aan.Dankzij het netwerk en de expertise van Stanneveld heeft Rodin afgelopen jaren een aantal opdrachten gehad om adressen in het buitengebied te voorzien van snel (draadloos) internet.De opdracht die het bedrijf nu van de provincie Groningen krijgt, is veruit de grootste voor Rodin, zegt De Groot. 'Dit is in de orde van grootte van tientallen miljoenen euro's. Dankzij de subsidie van tien miljoen euro is het een aantrekkelijk project geworden, waarbij waarschijnlijk alleen de verafgelegen boerderijen van glasvezel verstoken blijven. Die moeten gebruikmaken van onze draadloze voorzieningen. We werken in dit project samen met Kabel Noord uit Dokkum, dat ruime ervaring heeft in het aanleggen van glasvezel.'Rodin Broadband BV heeft blijkens gegevens van de Kamer van Koophandel zelf geen personeel, maar volgens directeur De Groot zijn er bij de onderliggende BV's in totaal zo'n twintig mensen in dienst. 'En voor klussen als deze worden natuurlijk veel mensen ingehuurd via onderaannemers.'Rodin is hoofdaannemer van dit project en wordt straks de uitbater van de aangelegde infrastructuur. Behalve Kabel Noord mogen dan ook andere providers gebruik maken van de glasvezelkabels en de draadloze voorzieningen.