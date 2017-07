Man trapt deur in tijdens 'grove poging' inbraak

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 22-jarige man uit Zeist en een 40-jarige man uit De Wilp moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, drie maanden de cel in voor een poging tot inbraak in Groningen.

De mannen hebben volgens de aanklager in de nacht van 25 februari geprobeerd in te breken in een woning aan de Oude Boteringestraat in Stad.



Deur ingetrapt

De 40-jarige Wilpenaar zou daarbij de deur van de woning hebben ingetrapt. Kort voor de poging tot inbraak polsten beide mannen bij de woning, om te kijken of er mensen thuis waren.



'Een grove poging tot inbraak', zei de officier van justitie.



Ruim honderd gram wiet

Op basis van camerabeelden van een naastgelegen coffeeshop kon op 14 maart de jongste verdachte uit Zeist worden aangehouden. De Wilpenaar werd later opgepakt in Marum.



Hij had bij zijn aanhouding ruim honderd gram wiet in zijn auto liggen. Onder strenge voorwaarden mochten de mannen in vrijheid hun strafzaak afwachten.



Tweede keer

Kort voor de inbraakpoging van het duo was er al eens ingebroken in dezelfde woning. Volgens de aanklager is niet vast komen te staan of de mannen hiermee iets te maken hebben. Bij deze inbraak werd cash geld en een zakje wiet gestolen.



Beide mannen zijn eerder veroordeeld voor diefstallen. 'De tijd van werkstraffen zijn we ver voorbij', zei de officier van justitie. Een derde verdachte werd wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. De uitspraak is over twee weken.