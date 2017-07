'Twee belangrijke woningbouwprojecten Stad vertraagd door nieuwe regeling NAM'

'Het is een dubbel gevoel: machteloosheid en woede'. Roeland van der Schaaf, wethouder van de gemeente Groningen, is duidelijk niet te spreken over de nieuwe nieuwbouwregeling van de NAM die begin juli van kracht werd.

'We hebben binnen twee weken al twee bouwprojecten die op basis van de nieuwe regeling ernstig in de vertraging dreigen te schieten.' Van der Schaaf doelt op de bouw van tachtig appartementen bij de Engelse Kamp en een woontoren met tweehonderd appartementen bij de Noordzeebrug.De wethouder zegt het één en andermaal: 'In de nieuwe regeling heeft de NAM vanuit het oogpunt van kostenbesparing meer invloed op het ontwerp. Op zich is daar iets voor te zeggen, maar het kan niet zo zijn dat de NAM bepaalt hoe onze stad er uitziet.'Van der Schaaf vervolgt: 'Minstens zo belangrijk is: doordat de NAM er zo veel mag van vinden, en blijkbaar ook van vindt, dreigt het hele ontwerpproces enorm te worden vertraagd'.'De oude regeling, die we hebben afgesproken in 2015, was beter. Die heeft de NAM éénzijdig opgezegd. We hebben toen gewerkt aan een nieuwe regeling. En we zien nu al de problemen. Onze stad heeft dringend nieuwe woningen nodig. En je ziet dat door verkeerde bemoeienis van de NAM de problemen alleen maar groter worden.'Van der Schaaf rekent nu op Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen. 'Hij heeft deze regeling vurig bepleit. Ik hoop dat hij ingrijpt, zodat deze projecten in het beoogde tempo kunnen doorgaan. We hebben hem nu heel hard nodig om te voorkomen dat nog meer projecten worden vertraagd. Want anders loopt de woningnood in de stad nog verder op, en daar zit niet niemand op te wachten.'De NAM laat in een schriftelijke reactie weten verbaasd te zijn over de kritiek van Van der Schaaf: 'NAM heeft een goede werkrelatie met de wethouder. Dat de gemeente Groningen strijdt voor haar belangen, valt te prijzen. Maar NAM bepaalt niet hoe en op welke manier er wordt egbouwd. De ontwikkelaar bepaalt dat. De nieuwe regeling zorgt voor minder administratieve lasten en een snellere doorlooptijd van de aanvragen.'Nicolette Boelens, woordvoerder van Alders, verwijst in een schriftelijke reactie naar de afspraak dat de nieuwe regeling aan externe experts wordt voorgelegd. 'Als de reflectie tot aanpassing van de regeling leidt ten gunste van de aanvrager, geldt dit met terugwerkende kracht vanaf 23 december 2016.'Voor meer informatie verwijst Boelens naar de NAM.