Stolperstein aan Van Brakelplein is verdwenen

De Stolperstein aan het Van Brakelplein 4 in Groningen is spoorloos.

Stolpersteine, oftewel struikelstenen, zijn gedenktekens. Ze worden gelegd in de stoep voor woningen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn verdreven of om het leven zijn gebracht. Het is een betonnen steen van tien bij tien centimeter, met aan de bovenkant een messing plaatje waarin de naam, geboorte- en overlijdensdatum en de plaats van overlijden wordt gestanst.De Stolperstein aan het Van Brakelplein is in 2013 gelegd ter nagedachtenis aan verzetsstrijder Henleke Jans Mol. Hij werd in 1944 verraden en gearresteerd door de Sicherheitsdienst (SD). In februari 1945 is hij opgehangen in concentratiekamp Neuengamme.De gemeente Groningen is op de hoogte van de vermissing en zegt uit te zoeken wat met de gedenksteen is gebeurd.