D66: 'Vernoem fietspad naar Bauke Mollema'

Het fietspad tussen Zuidhorn en Groningen moet worden vernoemd naar Bauke Mollema. Dat stellen de D66 fracties in Zuidhorn, Groningen en Provinciale Staten voor.

De wielrenner uit Zuidhorn won zondag een Touretappe. Het begon op de fietsroute naar Groningen. Door dagelijks naar school te fietsen in Groningen ontdekte Mollema zijn enorme talent.'Omdat topsport inspireert, hopen we dat het vernoemen van de zogeheten Fietsroute Plus kinderen blijft verleiden om de fiets te pakken', zegt het Groninger D66-raadslid Tom Rustebiel. 'En wie weet staat er dan weer een nieuwe Mollema op'.Bauke Mollema fietste parallel aan de Friesestraatweg naar Groningen. Onderweg de brug bij Nieuwklap, de Mollemabult, als hindernis. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe brug. Het is een mooie kans om het hele tracé van Zuidhorn naar Groningen naar de wielrenner te vernoemen', doet D66-Statenlid Geert Kamminga een duit in het zakje.