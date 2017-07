Nieuw datacenter op Zernikecomplex moet toegankelijk worden

Op de Zernikecampus in Groningen gaat binnenkort de bouw van een datacenter en datalab in één van start. Bytesnet, het bedrijf dat het pand ontwikkelt, noemt het 'een van de meest energiezuinige datacenters van Europa'.

In het pand komt naast een grote serverruimte dus een 'datalab'. Daarin wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de energietransitie, Big Data en de 'internet of things', waarbij apparaten met elkaar communiceren.Het is de bedoeling dat ICT-studenten worden gestimuleerd onderzoek te doen op het datalab.Volgens Bytesnet is het bijzonder dat een datacenter toegankelijk gebouw wordt. Toch is de serverruimte, de helft van het gebouw, afgeschermd voor onverlaten.Het gebouw kost in totaal zo'n twintig miljoen euro. Door het toepassen van nieuwe technieken, moet het gebouw erg energiezuinig worden. Als het goed is, wordt gebouw over ruim een jaar geopend.