Honderden gestolen horloges gevonden in woningen twee mannen

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 19-jarige man uit Roden en een 22-jarige Stadjer worden verdacht van heling van honderden gestolen horloges en andere goederen. Ze liepen tegen de lamp toen ze een home cinemaset op Marktplaats aanboden.

De eigenaar van de apparatuur herkende zijn bezit en belde de politie. Agenten traden op als potentiële kopers. De Rodenaar en Stadjer trapten erin en werden aangehouden. De woningen van beide mannen werden doorzocht. Daarbij werd een groot aantal gestolen goederen gevonden, waaronder de horloges.



Handeltje beginnen?

De klokjes waren gestolen bij een horlogehandelaar. 'Wilde u zelf een handeltje beginnen', vroeg de rechter aan de 19-jarige die tijdens de zitting bleef zwijgen. De goederen waren afkomstig van woninginbraken in Roden, Groningen en Appingedam die in de periode van juli 2014 tot februari 2016 waren gepleegd.



Te druk met werk

Alleen de jongste verdachte maakte donderdag de gang naar de rechtbank in Assen. De oudste had het te druk met werk in het atelier van zijn moeder. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat vanaf het adres van de verdachte in Roden veelvuldig goederen via Marktplaats werd aangeboden.



Zwijgrecht

De jongste beriep zich op zijn zwijgrecht. Dit veranderde toen de officier hem duidelijk maakte dat dit wel eens zeer nadelig voor hem kan uitpakken. Na overleg met zijn advocaat besloot de man toch te willen praten.



De rechtbank stelde de zaak uit. Beide verdachten worden alsnog gehoord door een rechter-commissaris.