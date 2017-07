Celstraf na beroving met automatische wapens

Een 36-jarige Groninger moet voor afpersing vijf jaar de cel in. Hij beroofde samen met een kompaan twee mannen van 600 euro, een telefoon en sieraden. Daarbij gebruikte het duo automatische wapens.

De 25-jarige medeverdachte kreeg een celstraf van vier jaar.Tegen een derde verdachte in deze zaak werd twee weken geleden ook vier jaar cel geëist. Hij werd echter vrijgesproken van afpersing.Wel moet hij vier maanden de cel in. Die straf kreeg hij omdat hij harddrugs in bezit had.Op 12 oktober vorig jaar kwam bij de politie een melding binnen over een ripdeal aan de Esdoorlaan in Groningen. Hierbij werden twee slachtoffers, onder bedreiging van twee automatische wapens, beroofd van telefoons, autosleutels, een armband, 600 euro cash en een horloge ter waarde van 30.000 euro.De twee slachtoffers waren door de oudste verdachte in de binnenstad benaderd om drugs te kopen. Daarvoor moesten ze naar de Esdoornlaan. Daar stond de andere Stadjer om hen met een Uzi en een AK47 op te wachten. Op basis van telefoongegevens konden de mannen destijds worden opgepakt.In de woningen van de 37-jarige en de 25-jarige man troffen agenten heroïne, cocaïne en MDMA aan, verstopt in een vensterbank.