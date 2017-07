Groningse waterstofstraatveger prijkt in Engelse krant

(Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

'A glimpse of the future.' Zo noemt de Engelse krant The Telegraph de straatveger op waterstof van het bedrijf Holthausen in Hoogezand.





'Alles wat hij uitstoot is puur water', verbaast The Telegraph zich. 'Maar nog belangrijker is dat hij een stuk minder lawaai maakt dan de oude dieselmachines.' De krant schrijft ook over de belangstelling die het Vaticaan heeft voor de straatveger. 'Het Vaticaan wordt nu nog schoongeveegd met een machine die werkt op batterijen. Maar die zijn na 4,5 uur leeg. De straatveger op waterstof houdt het anderhalve dag vol.'







