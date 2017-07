OM eist celstraf tegen 'kopschoppers'

Het Openbaar Ministerie (OM) eist anderhalf jaar cel tegen twee Stadjers van 23 en 18 jaar vanwege uitgaansgeweld in de Peperstraat in Stad.

De officier vindt dat de mannen zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot doodslag. In de vroege ochtend van negen april zouden de mannen tijdens een vechtpartij het slachtoffer tegen het hoofd hebben geschopt.



Schoenafdruk in gezicht

Volgens getuigen liepen de mannen ruziënd om het slachtoffer heen. Ze werkten hem tegen de grond. Daarna werd het slachtoffer tegen zijn hoofd getrapt.



Hij hield een schoenafdruk in zijn gezicht, een gescheurde lip en een wond aan zijn jukbeen over aan de afranseling. Op basis van camerabeelden konden de mannen worden opgepakt.



Kopschoppen

Het slachtoffer zou volgens de verdachten juist de aanstichter zijn geweest van de ruzie. Hij zou de Stadjers hebben beledigd en bespuugd.



Camerabeelden legden het 'kopschoppen' vast. Ook werd het slachtoffer met opzet door de Stadjers tegen de grond gehouden, om nog meer klappen te incasseren.



Eerdere veroordelingen

De 18-jarige Stadjer is eerder veroordeeld voor straatroof en mishandeling. De 23-jarige is eerder berecht voor uitgaansgeweld. In januari kreeg de man een maand voorwaardelijk cel opgelegd.



Omdat hij nog in zijn proeftijd liep, moet hij deze maand ook zitten. De rechter doet over twee weken uitspraak.