KNVB schorst amateurspeler vv Winsum voor anderhalf jaar

De KNVB heeft een Groningse amateurvoetballer voor anderhalf jaar geschorst. Het gaat om een speler die afgelopen seizoen voor vv Winsum zondag 1 speelde. In de laatste competitiewedstrijd ging hij door het lint en kreeg een rode kaart.

Geschreven door Niiwino Geertsema

Redacteur

Volgens bestuurslid Arjan Bakema ging de speler op 14 mei tekeer tegen de grensrechter van de tegenstander, VV Gorredijk. 'Hij was gefrustreerd door een beslissing van de grensrechter en het kwam tot een woordenwisseling en een handgemeen', zegt Bakema.



'Boek is dicht'

'Dat kon absoluut niet door de beugel', vervolgt Bakema. 'Wij als club en hijzelf hebben de straf geaccepteerd. Hij heeft later ook zijn excuses aangeboden. Dus voor ons is het boek dicht.'



De speler was één jaar lid van vv Winsum. Hij is inmiddels geen lid meer. Het team is gedegradeerd en opgeheven. Volgend seizoen heeft de fusieclub alleen nog maar zaterdagteams.