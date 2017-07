Larissa (7) doet mee met bixie springparcours: 'Het belangrijkste is plezier maken'

(Foto: Stephanie Nijssen, RTV Noord)

Pony's van amper een meter hoog en ruiters van een jaar of zes. Zondag start deze categorie voor het eerst tijdens de Regionale Kampioenschappen dressuur, springen en meertallen in het Stadspark in Groningen.

Het is de eerste keer dat er tijdens deze kampioenschappen ruimte is voor de bixieproeven (zoals ze eigenlijk heten). Jonge kinderen, die nog niet toe zijn aan een 'echte' wedstrijd kunnen via deze proeven kennismaken met de wedstrijdsport.



'Echt' parcours

'De kinderen rijden een ronde met hun pony langs onderdelen zoals: slalommen, hindernissen springen en balkjes draven', legt Helen Koning van de organisatie uit. 'Er verschijnen uiteindelijk acht bixie-combinaties. Het wordt behoorlijk spannend'.



Larissa en Zanta

Ook Larissa (7) uit Oldekerk rijdt mee. Samen met haar pony Zanta oefent ze elke dag. 'Zanta kan goed springen maar ook een trucje', vertelt ze. 'Als je naar haar rechterbeen wijst dan tilt ze die op'.



'Samen met mama'

Het parcours mogen ze alleen of onder begeleiding doen. 'Ik ga Larissa nog een keer begeleiden tijdens het parcours. Volgende keer kan ze het vast en zeker alleen af', lacht Crista Wielsma, de moeder van Larissa.



[Quote:Crista Wielsma - Moeder Larissa:Winnen zou leuk zijn, maar het allerbelangrijkste is plezier maken.



Larissa en haar moeder steken de duimen omhoog. Ze hebben zin in zondag.