Waar kun je als vrouw voetballen in onze provincie?

Het meisjes- en damesvoetbal ontwikkelt zich stormachtig, zo meldt voetbalbond KNVB. Het EK voor vrouwen in eigen land helpt daar momenteel zeker aan mee. Maandagavond voetballen de Oranje Leeuwinnen hun derde groepswedstrijd. Maar waar kun je in onze provincie als meisje of vrouw een balletje trappen?

Landelijk hebben ondertussen meer dan tweeduizend voetbalclubs één of meerdere vrouwenteams. Na hockey is het de populairste teamsport onder vrouwen.Dat steeds meer vrouwen en meisjes voetballen, ziet de KNVB ook terug in het aantal leden. De voetbalbond passeerde afgelopen seizoen de grens van 150.000 vrouwelijke leden.Daarmee groeit het aantal voetballende dames harder dan het aantal mannelijke leden. Voetbalclubs zien dan ook een verschuiving in de verhouding man-vrouw. Bij pupillen groeit het aantal meisjes elk seizoen met 6,7 procent.In onze provincie zijn er 88 voetbalverenigingen met een meisjes- of damestak, zo becijfert de KNVB in een overzicht Al deze verenigingen hebben één of meerdere teams voor dames en meisjes. Veel clubs hopen dat deze tak blijft groeien. Zo verwelkomde VV Siddeburen onlangs twaalf meiden die willen gaan voetballen.'Hopelijk dat dit signaal van die twaalf jonge dames en de hopelijk blijvend goede prestaties van het Nederlands damesteam, enkele (jonge) vrouwen doet besluiten om te gaan voetballen. Dat zou prachtig zijn!', schrijft de club op de website.In Groningen heeft de gemeente De Marne het hoogste aandeel in vrouwelijke voetballers. Daar is 22,1% van de voetballers vrouw. Noord-Groningen doet het sowieso goed, want ook Winsum en Eemsmond scoren boven de twintig procent. Vlagtwedde volgt met 19,2 procent.Leek staat van de Groningse gemeenten 'onderaan' met 11,2 procent. In Stad is 13, 7 procent van de voetballers vrouw. Het complete overzicht per gemeente is hier te vinden.In Groningen zijn er dus 88 teams waar vrouwen en meisjes kunnen voetballen. Toch ontbreekt het hier in Groningen nog wel aan een vrouwenteam in de Eredivisie.In het Noorden heeft alleen SC Heerenveen al een aantal jaren een team in de Eredivisie voor vrouwen, maar volgens Omrop Fryslân heeft de vrouwentak van de Friese club moeite om genoeg geld bij elkaar te krijgen. 'FC Groningen praat met KNVB over vrouwenvoetbal' (2015)