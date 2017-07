Raadsel van verdwenen Stolperstein is opgelost

De Stolperstein die verdwenen was van het Van Brakelplein in Groningen, is terecht.

'Bij werkzaamheden aan het plein is de gedenksteen uit voorzorg verwijderd', zegt woordvoerder Peter Duzink van de gemeente Groningen. 'De opzichter was bang dat de steen beschadigd zou raken als er met een trilplaat gewerkt zou worden. Hij heeft hem achterin zijn auto gelegd en de steen wordt vrijdag weer teruggeplaatst.'De Stolperstein was woensdag opeens verdwenen. De steen is gelegd ter nagedachtenis aan verzetsstrijder Henleke Jans Mol. Hij werd in 1944 verraden en gearresteerd door de Sicherheitsdienst (SD). In februari 1945 is hij opgehangen in concentratiekamp Neuengamme.