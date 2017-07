Partij voor het Noorden kan niet genoeg mensen vinden voor Midden-Groningen

De Partij voor het Noorden doet niet mee aan de herindelingsverkiezingen in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Het was een grote wens om mee te doen, maar de partij kon niet voldoende geschikte mensen vinden om een kieslijst te vullen. Dat bevestigt Jurrie Nieboer, algemeen bestuurslid van de partij.

Eerder zei de partij dat het begin van de nieuwe gemeente Midden-Groningen hét moment zou zijn om in te stappen. Maar na een onderzoek is gebleken dat de partij niet met een goede lijst kon komen. 'Er kwamen mensen bij ons waarvan we zeiden: daar gaan we de oorlog niet mee winnen'.'Er was ook een aantal goede mensen, maar dat waren er gewoon te weinig. Veel leden van de partij willen bovendien niet in de lokale politiek, maar zijn echt gericht op de provinciale politiek', zegt Nieboer. Daarnaast hebben er ook mensen bij de Partij voor het Noorden aangeklopt die al eerder bij andere partijen hebben gezeten, en daar met veel trammelant zijn weggegaan. 'En dat moet je jezelf afvragen of je daaraan wilt beginnen'.'Ik vind het bijzonder jammer dat we niet meedoen', zegt Nieboer. We hebben ons gefocust op twee gemeenten: Westerwolde en Midden-Groningen. In Westerwolde doen we niet mee omdat daar een zeer sterke lokale partij Gemeentebelangen zit. Daartegen gaan we het gewoon niet redden.'En ook in Midden-Groningen was Gemeentebelangen een geduchte concurrent. 'Ook daar zit Gemeentebelangen, een samenvoeging van vier lokale partijen. Daar durven we op zich de concurrentie wel mee aan, maar niet met de lijst die we nu hadden kunnen maken'.Maar Nieboer ziet nog wel kansen voor de toekomst. 'De gemeente Groningen staat nog heel hoog op ons wensenlijstje, maar we wachten de eventuele fusie met Haren en Ten Boer af. Maar ook in de gemeente Delfzijl en de nieuwe gemeente Westerkwartier (die in 2019 ontstaat) zouden we graag voet aan de grond krijgen'.En of de partij het in Midden-Groningen later nog een keer gaat proberen? 'Absoluut', zegt Nieboer. 'Maar dat zal dan zijn tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2022'.De gemeente Midden-Groningen ontstaat op 1 januari 2018, als de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde fuseren. De herindelingsverkiezingen voor deze gemeente zijn op 22 november 2017.